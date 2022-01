Salernitana ko, ma se questo è calcio… (Di domenica 16 gennaio 2022) di Fabio Setta SALERNO – Le regole sono regole. Giusto così. Ma quando sono sbagliate e soprattutto cambiate in corsa lo stesso senso di giustizia viene un po’ meno. Flagellata dal Covid, la Salernitana non ha raggiunto la famigerata quota di nove positivi e così visto il nuovo regolamento è stata costretta a scendere in campo contro la Lazio all’Arechi. La situazione dal punto di vista del Covid è peggiorata in casa granata negli ultimi due giorni. Venerdì due casi, ieri, a poche ore dalla partita altri tre. Sicuramente qualcosa non ha funzionato nel controllo dei calciatori ed anche la cena di squadra di metà settimana andava decisamente evitata. Anche su questo la nuova proprietà Alcuni giocatori, seppur negativizzati, non sono stati aggregati alla squadra in quanto ancora sotto obbligo di isolamento come da provvedimento emesso dall’Asl. A questi ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 16 gennaio 2022) di Fabio Setta SALERNO – Le regole sono regole. Giusto così. Ma quando sono sbagliate e soprattutto cambiate in corsa lo stesso senso di giustizia viene un po’ meno. Flagellata dal Covid, lanon ha raggiunto la famigerata quota di nove positivi e così visto il nuovo regolamento è stata costretta a scendere in campo contro la Lazio all’Arechi. La situazione dal punto di vista del Covid è peggiorata in casa granata negli ultimi due giorni. Venerdì due casi, ieri, a poche ore dalla partita altri tre. Sicuramente qualcosa non ha funzionato nel controllo dei calciatori ed anche la cena di squadra di metà settimana andava decisamente evitata. Anche sula nuova proprietà Alcuni giocatori, seppur negativizzati, non sono stati aggregati alla squadra in quanto ancora sotto obbligo di isolamento come da provvedimento emesso dall’Asl. A questi ...

