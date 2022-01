Pagelle Roma Cagliari | TOP e FLOP al termine del match – VOTI

(Di domenica 16 gennaio 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per la 22ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti deltra, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: S.Oliveira, Zaniolo, Carboni: Pereiro, Deiola, AbrahamAldelRISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LALAZIOMIA : Salernitana-Lazio 0-3: Cronaca e pagelle della partita - Roma Today - mrccmpnll : RT @VoceGiallorossa: ? Serie A Femminile - Roma-Empoli 2-1 - Le pagelle ? @mrccmpnll #ASRoma #Vocegiallorossa #RomaEmpoli #SerieAFemminil… - VoceGiallorossa : ? Serie A Femminile - Roma-Empoli 2-1 - Le pagelle ? @mrccmpnll #ASRoma #Vocegiallorossa #RomaEmpoli… - Fili27Filippo : Vittoria in rimonta per la @ASRomaFemminilei davanti a Ryan #Friedkin e #TiagoPinto #SerieA #SerieAFemminile… - VoceGiallorossa : MATCHDAY – Il programma della giornata su -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Roma

Ledi Salernitana - Lazio 0 - 3 LAZIO Strakosha 6 " Si è gustato la gara da una posizione privilegiata. Hysaj 6 " Contro avversari modesti si è fatto vedere maggiormente in avanti. Luiz ...A seguire, l'ampio post - partita con, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol! Diretta ... Yoshikawa di1. IV Uomo : Sig. Marchetti di Ostia Lido. VAR : Sig. Mariani di Aprillia e Sig. ...VENEZIA-EMPOLI 1-1 (fpt 0-1) Lezzerini 6: può poco o nulla sulla rete ospite. Per il resto si fa trovare sempre pronto. Crnigoj 6,5: spinge a destra e poi ...la più rovinosa delle sconfitte di Mourinho: non trova una contromisura quando il vento cambia. La fase difensiva è inguardabile. Landucci debutto da n.1 .... Landucci debutto da n.1 vincente La Roma ...