La Amatori Podismo Benevento alla Braconi Terni Half Marathon con Anna Ucci

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Mentre in Campania assistiamo a un continuo annullamento delle gare in programma (è di ieri la notizia dell’annullamento della corsa a Santa Maria a Vico, in programma il 22 marzo!) in altre Regioni d’Italia (per fortuna) si continua a correre e a gareggiare. Oggi, infatti, si è svolta la 4° edizione della, nell’omonima cittadina umbra: una 21 Km che si è snodata su un percorso interamente cittadino, per un circuito di 10.433 metri ripetuto due volte e rettilineo finale di 231 metri, con diversi cambi di direzione e una chiusura di 4 km in falso piano in salita.La temperatura rigida (4 gradi) e l’insidia del ghiaccio – che ha reso scivoloso il percorso, soprattutto nel centro storico, anche a causa della presenza dei sampietrini – non ...