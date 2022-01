Incidente mostruoso a Mirabella Eclano | 30enne miracolosamente illeso

(Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle ore 19’30 di oggi 16 gennaio, è intervenuta ain via Bosco, per unstradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava, abbatteva una recinzione e finiva in un terrapieno adiacente un’abitazione. A bordo della vettura un uomo di 30 anni originario di Bonito,uscito. Per il recupero del veicolo si è reso necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

