Il Napoli vuole farlo con Alvarez! La situazione (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole puntare forte su Julian Alvarez – attaccante ventunenne del River Plate – per sostituire il partente Insigne. Il quotidiano, infatti, afferma come la dirigenza azzurra voglia bloccare l’argentino per l’estate (anche se il Napoli non è l’unica società sul giocatore), intorno al quale potrebbe scatenarsi un’asta europea. FOTO: Getty – Alvarez River Plate Per evitare ciò, gli azzurri hanno avuto un primo contatto con l’entourage dell’attaccante, per chiedere informazioni riguardo le cifre del possibile colpo. Alvarez ha una clausola rescissoria di 20 milioni e chiede due milioni a stagione. Il River Plate, visto il contratto in scadenza a dicembre 2022, dovrà presto cercare un acquirente per evitare di perderlo a zero a fine anno. E il Napoli può rientrare tra ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo La Gazzetta dello Sport, ilpuntare forte su Julian Alvarez – attaccante ventunenne del River Plate – per sostituire il partente Insigne. Il quotidiano, infatti, afferma come la dirigenza azzurra voglia bloccare l’argentino per l’estate (anche se ilnon è l’unica società sul giocatore), intorno al quale potrebbe scatenarsi un’asta europea. FOTO: Getty – Alvarez River Plate Per evitare ciò, gli azzurri hanno avuto un primo contatto con l’entourage dell’attaccante, per chiedere informazioni riguardo le cifre del possibile colpo. Alvarez ha una clausola rescissoria di 20 milioni e chiede due milioni a stagione. Il River Plate, visto il contratto in scadenza a dicembre 2022, dovrà presto cercare un acquirente per evitare di perderlo a zero a fine anno. E ilpuò rientrare tra ...

