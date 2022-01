Fazio, dal Cagliari al Cagliari: il caso della Roma che non trova fine (Di domenica 16 gennaio 2022) Dal Cagliari al Cagliari: l'ultima partita in Serie A di Federico Fazio è stata quella contro i sardi dello scorso aprile. Nove mesi dopo il giocatore è fuori rosa a Trigoria e sembra voler arrivare ... Leggi su gazzetta (Di domenica 16 gennaio 2022) Dalal: l'ultima partita in Serie A di Federicoè stata quella contro i sardi dello scorso aprile. Nove mesi dopo il giocatore è fuori rosa a Trigoria e sembra voler arrivare ...

Advertising

sportli26181512 : Fazio, dal Cagliari al Cagliari: il caso della Roma che non trova fine: Fazio, dal Cagliari al Cagliari: il caso de… - Gazzetta_it : Fazio, dal Cagliari al Cagliari: il caso della Roma che non trova fine - RedUmmar : RT @annehanamura: Giovanni Lo Porto, cooperante siciliano, ucciso dal fuoco amico americano. Per lui nessuna verità, nessun politico insiem… - csch78 : RT @annehanamura: Giovanni Lo Porto, cooperante siciliano, ucciso dal fuoco amico americano. Per lui nessuna verità, nessun politico insiem… - fuffa46 : #Djokovic espulso torna a casa Bene,in fondo così doveva essere e ora,per favore,non facciamoci riconoscere e lasci… -