Djokovic: “Sono estremamente deluso, non giocherò gli Australian Open” (Di domenica 16 gennaio 2022) “Sono estremamente deluso. Non posso rimanere in Australia e partecipare all’Australian Open. Rispetto la decisione della corte, collaborerò con le autorità competenti in relazione alla mia partenza dal paese”. Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, si prepara a lasciare l’Australia. Il 34enne serbo verrà espulso per visto irregolare. L’ultimo ricorso in tribunale non è stato accolto. (leggi qui) “Ora mi prenderò un po’ di tempo per riposarmi e riprendermi, prima di fare ulteriori commenti oltre a questo – ha detto ancora – Sono a disagio per l’attenzione che c’è stata nelle ultime settimane su di me e spero che ora possiamo concentrarci tutti sul gioco e sul torneo che amo. Vorrei augurare ai giocatori, ai funzionari del torneo, allo staff, ai volontari e ai ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 16 gennaio 2022) “. Non posso rimanere in Australia e partecipare all’. Rispetto la decisione della corte, collaborerò con le autorità competenti in relazione alla mia partenza dal paese”. Novak, numero 1 del tennis mondiale, si prepara a lasciare l’Australia. Il 34enne serbo verrà espulso per visto irregolare. L’ultimo ricorso in tribunale non è stato accolto. (leggi qui) “Ora mi prenderò un po’ di tempo per riposarmi e riprendermi, prima di fare ulteriori commenti oltre a questo – ha detto ancora –a disagio per l’attenzione che c’è stata nelle ultime settimane su di me e spero che ora possiamo concentrarci tutti sul gioco e sul torneo che amo. Vorrei augurare ai giocatori, ai funzionari del torneo, allo staff, ai volontari e ai ...

