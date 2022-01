Djokovic espluso | il governo dell' Australia esulta | ' Protetti i nostri confini e i nostri cittadini'

Advertising

globalistIT : - Umabai3 : @steal61 Ma di che cosa stai parlando? La pandemia sarebbe una scusa? Djokovic verrà espluso dall'Australia perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic espluso

Così il primo ministro australiano Scott Morrison ha commentato una sentenza che conferma l'espulsione didall' Australia . 'Come ho detto venerdì - continua - gli australiani hanno fatto ...... quello diha risposto che sarebbe stato lo stesso anche se il suo assistito fosse stato. Perché? Ma perché è "una persona famosa, riconosciuta, che ha fatto tanto per lo sport e per ...Giallorossi contro un Cagliari in emergenza Mourinho deve cambiare in difesa. Scontro scudetto a Bergamo. Immobile è inarrestabile. Il tennista deve lasciare gli Australian Open ...Il tennista ha rilasciato una dichiarazione: "Mi dispiace che l'attenzione delle ultime settimane sia stata su di me e spero che ora possiamo concentrarci tutti sul gioco e sul torneo che amo" ...