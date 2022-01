Deva Cassel incanta con un abito viola di Dolce & Gabbana (Di domenica 16 gennaio 2022) La diciassettenne ha condiviso su Instagram una foto dove indossa un abito molto sensuale della nota maison italiana e che mette in evidenza la sua bellezza naturale. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di domenica 16 gennaio 2022) La diciassettenne ha condiviso su Instagram una foto dove indossa unmolto sensuale della nota maison italiana e che mette in evidenza la sua bellezza naturale. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitsport : Deva Cassel incanta con un abito viola di Dolce & Gabbana - zazoomblog : Deva Cassel incanta con un abito viola di Dolce & Gabbana - #Cassel #incanta #abito #viola #Dolce - jianghanzhang : RT @vogue_italia: Paolo Roversi, il fotografo che Kate Middleton ha scelto per i suoi 40 anni, è un collaboratore di lunga data di Vogue It… - Plumber_87 : RT @vogue_italia: Paolo Roversi, il fotografo che Kate Middleton ha scelto per i suoi 40 anni, è un collaboratore di lunga data di Vogue It… - Cosmopolitan_IT : Tutto sul dolcevita nero di Deva Cassel, capo must dell'inverno -