Covid | Locatelli | “Verso calo contagi | ma Omicron non è raffreddore”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 16 gennaio 2022) “Ci sono segnali relativi ad una netta decelerazione, nei prossimi giorni potremmo aspettarci una riduzione nel numero dei casi”. Il professor Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, analizza così il quadro dell’epidemiain Italia. “Nell’ultima settimana l’incremento è stato significativamente inferiore rispetto alla settimana precedente, negli ultimi 4 giorni il numero deiati è costantemente sotto i 200.000. Se paragoniamo questa domenica alla precedente, ci sono 6.000 casi in meno. Ci sono segnali relativi ad una netta decelerazione, nei prossimi giorni potremmo aspettarci una riduzione nel numero dei casi”, dice a Che tempo che fa. La variantedomina la scena: il virus appare piùoso, ma la malattia sembra più lieve. “Dati in laboratorio e in ...