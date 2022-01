Covid, al San Pio contagi in aumento: un paziente dimesso e nessun decesso (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSale ancora il numero dei ricoverati nel reparto Covid dell’ospedale San Pio di Benevento. Dai 75 di ieri si passa agli 81 del bollettino odierno. Un paziente dimesso e nessun decesso. Di seguito il bollettino: “Il paziente sannita, segnalato nel bollettino di ieri in Area Isolamento Covid Dedicata P.S., dopo una verifica della negatività, è stato ricoverato in reparto di degenza ordinaria. Pertanto, il dato relativo ai pazienti trattati è stato modificato riducendo di una unità i casi accertati ed aumentando conseguentemente sempre di una unità i casi sospetti. N.B.: I dati indicati nel presente prospetto si riferiscono esclusivamente ai ricoveri ospedalieri presso l’A.O.R.N. “San Pio” e tengono conto di pazienti residenti nella provincia di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSale ancora il numero dei ricoverati nel repartodell’ospedale San Pio di Benevento. Dai 75 di ieri si passa agli 81 del bollettino odierno. Un. Di seguito il bollettino: “Ilsannita, segnalato nel bollettino di ieri in Area IsolamentoDedicata P.S., dopo una verifica della negatività, è stato ricoverato in reparto di degenza ordinaria. Pertanto, il dato relativo ai pazienti trattati è stato modificato riducendo di una unità i casi accertati ed aumentando conseguentemente sempre di una unità i casi sospetti. N.B.: I dati indicati nel presente prospetto si riferiscono esclusivamente ai ricoveri ospedalieri presso l’A.O.R.N. “San Pio” e tengono conto di pazienti residenti nella provincia di ...

