"Chi vuole Giulio Tremonti al Quirinale". Ecco la più spiazzante delle sorprese: l'indiscrezione a pochi giorni dal voto (Di domenica 16 gennaio 2022) Giorgia Meloni e Matteo Salvini si consumano in queste ore, che si avvicinano al voto per il Quirinale, in un dilemma. Lo rivela Repubblica. "Non staremo rafforzando troppo il Cavaliere? Per adesso, preferiscono che il sogno si spenga da solo, senza lasciare impronte. Ma coltivano segretamente alternative. E pensano che arriverà il momento di indicare un altro nome nel campo dei moderati, sfruttando l'annunciato sostegno di Matteo Renzi". Ed è questo il vero incubo di Berlusconi: il tradimento dei sovranisti. "Sa che gli alleati tramano, manovrano, si preparano al suo fallimento", riporta sempre Repubblica. C'è anche un nome ed è infatti la carta tenuta nascosta da Meloni e Salvini: il prescelto sarebbe Giulio Tremonti. Ha ottimi rapporti con la fondatrice di Fratelli d'Italia, "coltivati ai tempi in cui ...

