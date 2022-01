C'è Posta per Te, Teo Mammuccari in lacrime: "Vivo un dramma da molto tempo" (Di domenica 16 gennaio 2022) Ospite d'eccezione Teo Mammucari ha Posta per la puntata in onda sabato 15 gennaio 2022 su Canale 5. Il celebre conduttore è stato invitato da Maria De Filippi insieme agli altri giurati di Tu si que vales, ovvero: Gerry Scotti, Sabrina Ferrilli e Rudy Zeby. Un allegro quartetto è chiamato ad assistere alla toccante storia dei fratelli Carmine e Francesco, che hanno perso presto i genitori e che, nonostante la loro giovinezza, devono trovare la forza per andare avanti. Ieri è stata un'altra commovente puntata di C'è Posta Per Te di Maria De Filippi. A sorpresa, tra i grandi protagonisti c'è anche Teo Mammucari, che racconta un aneddoto doloroso sulla sua vita, proprio perché la storia di questo amore fraterno ha emozionato tutti: il pubblico in studio e i telespettatori a casa così come gli ospiti di C'è Posta per te.Leggi anche: ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 16 gennaio 2022) Ospite d'eccezione Teo Mammucari haper la puntata in onda sabato 15 gennaio 2022 su Canale 5. Il celebre conduttore è stato invitato da Maria De Filippi insieme agli altri giurati di Tu si que vales, ovvero: Gerry Scotti, Sabrina Ferrilli e Rudy Zeby. Un allegro quartetto è chiamato ad assistere alla toccante storia dei fratelli Carmine e Francesco, che hanno perso presto i genitori e che, nonostante la loro giovinezza, devono trovare la forza per andare avanti. Ieri è stata un'altra commovente puntata di C'èPer Te di Maria De Filippi. A sorpresa, tra i grandi protagonisti c'è anche Teo Mammucari, che racconta un aneddoto doloroso sulla sua vita, proprio perché la storia di questo amore fraterno ha emozionato tutti: il pubblico in studio e i telespettatori a casa così come gli ospiti di C'èper te.Leggi anche: ...

