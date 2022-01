Calhanoglu: «Con l’Atalanta per lo scudetto. La Supercoppa è passata» (Di domenica 16 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del trequartista dell’Inter Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre partita di Atalanta-Inter: le sue dichiarazioni Supercoppa – «La Supercoppa Italiana adesso è passata per noi». ATALANTA – «l’Atalanta è una squadra difficile, che gioca uomo contro uomo: fanno le cose bene. L’abbiamo preparata molto bene col mister e il nostro staff, dobbiamo dimostrarlo anche oggi perché questa partita vale per lo scudetto. Come ha detto il mister sono fisici e corrono tanto: i duelli contano oggi. Noi siamo pronti, vogliamo i tre punti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del trequartista dell’Inter Hakan, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv nel pre partita di Atalanta-Inter: le sue dichiarazioni– «LaItaliana adesso èper noi». ATALANTA – «è una squadra difficile, che gioca uomo contro uomo: fanno le cose bene. L’abbiamo preparata molto bene col mister e il nostro staff, dobbiamo dimostrarlo anche oggi perché questa partita vale per lo. Come ha detto il mister sono fisici e corrono tanto: i duelli contano oggi. Noi siamo pronti, vogliamo i tre punti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

MatteoBarzaghi : Probabile formazione Inter. D’Ambrosio in difesa con Skriniar e Bastoni. Torna Darmian a dx, a sin c’è Perisic. In… - _oxford_comma_ : @vivodicnco come mia madre con Calhanoglu, ogni giorno un nome nuovo ???? - AndreaInterNews : Se #Gasperini ha davvero pensato alla difesa a quattro con due centrocampisti sulla trequarti a rompere i coglioni… - imepicbrozo77 : RT @MatteoBarzaghi: Probabile formazione Inter. D’Ambrosio in difesa con Skriniar e Bastoni. Torna Darmian a dx, a sin c’è Perisic. In mezz… - INTERi_1908 : RT @AmalaTV_: Sky - Probabile formazione Inter. D’Ambrosio in difesa con Skriniar e Bastoni. Torna Darmian a dx, a sin c’è Perisic. In mezz… -