VIDEO Vincent Kriechmayr vince la discesa di Wengen: secondo trionfo sulla Lauberhorn (Di sabato 15 gennaio 2022) vincent Kriechmayr ha vinto la discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’austriaco si è imposto sulla mitica Lauberhorn, una delle piste più iconiche del Circo Bianco, riuscendo a battere lo svizzero Beat Feuz (a 34 centesimi) e il nostro Dominik Paris (a 44 centesimi). Si tratta di un sigillo importante per il 30enne, sempre ai vertici nella velocità pura e oggi capace di conquistare un trionfo di lusso. Va tra l’altro ricordato che non avrebbe dovuto gareggiare, visto che non ha preso parte alle prove cronometrate. vincent Kriechmayr ha conquistato la decima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, la quarta in ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022)ha vinto lalibera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’austriaco si è impostomitica, una delle piste più iconiche del Circo Bianco, riuscendo a battere lo svizzero Beat Feuz (a 34 centesimi) e il nostro Dominik Paris (a 44 centesimi). Si tratta di un sigillo importante per il 30enne, sempre ai vertici nella velocità pura e oggi capace di conquistare undi lusso. Va tra l’altro ricordato che non avrebbe dovuto gareggiare, visto che non ha preso parte alle prove cronometrate.ha conquistato la decima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, la quarta in ...

Advertising

kaj_vincent : Rare video of Lionel Messi. - Marco02839896 : RT @Libero_official: La passione per il 'giallo cromo' che definisce l'opera di #VanGogh, secondo uno studio, potrebbe essere un effetto co… - Libero_official : La passione per il 'giallo cromo' che definisce l'opera di #VanGogh, secondo uno studio, potrebbe essere un effetto… - JulioEmmanuelG3 : RT @Man_Surfer: YoungBastards ? Antu Burghos, Cesar Rose, Fabrice Rossi, Felix Harris, Giorgio Angelo, Vincent Landi & Lance Mayer ? @Vince… - vincent_cerullo : RT @brandobenifei: Un ricordo di David Sassoli, con le sue parole. Grazie di tutto, Presidente. -