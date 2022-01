VIDEO Sofia Goggia, caduta violenta in discesa a Zauchensee. Si rialza sulle proprie gambe (Di sabato 15 gennaio 2022) Sofia Goggia è caduta nel corso della discesa libera di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di specialità, dominatrice della prima parte di stagione con tre successi nella velocità pura (a cui se ne aggiungono due in superG), si stava esaltando sulla pista austriaca ed era in netto vantaggio sulle avversarie scese prima di lei. L’azzurra, presentatasi al cancelletto di partenza col pettorale numero 5, aveva ben 41 centesimi di vantaggio sulla tedesca Kira Weidle dopo un minuto di gara, quando all’improvviso è accaduto il patatrac. La bergamasca ha commesso una piccola sbavatura, ha perso il controllo degli sci ed è scivolata. Sofia Goggia è caduta lungo il pendio, lo sci ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022)nel corso dellalibera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di specialità, dominatrice della prima parte di stagione con tre successi nella velocità pura (a cui se ne aggiungono due in superG), si stava esaltando sulla pista austriaca ed era in netto vantaggioavversarie scese prima di lei. L’azzurra, presentatasi al cancelletto di partenza col pettorale numero 5, aveva ben 41 centesimi di vantaggio sulla tedesca Kira Weidle dopo un minuto di gara, quando all’improvviso è accaduto il patatrac. La bergamasca ha commesso una piccola sbavatura, ha perso il controllo degli sci ed è scivolata.lungo il pendio, lo sci ...

Advertising

SoniaLaVera : RT @RadioGenova: Bulgaria, cittadini contro l'apartheid sanitario assaltano parlamento a Sofia. La polizia non riesce a contenere la coller… - Steve41348828 : RT @original31313: BULGARIA:: anti tyranny protestors storm parliament in Sofia - PBretos : RT @RadioGenova: Bulgaria, cittadini contro l'apartheid sanitario assaltano parlamento a Sofia. La polizia non riesce a contenere la coller… - FlorHumanidad : RT @RadioGenova: Bulgaria, cittadini contro l'apartheid sanitario assaltano parlamento a Sofia. La polizia non riesce a contenere la coller… - paradigmrk : RT @FANOFSAPNALOVE: Sofia movie Scene -