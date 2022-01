Texas, uomo fa irruzione in una sinagoga e prende in ostaggio alcuni presenti: “Continua a chiedere di parlare con la sorella” (Di sabato 15 gennaio 2022) Ha preso in ostaggio delle persone all’interno di una sinagoga a Colleyville, in Texas, e adesso sta negoziando con le forse speciali della Swat e gli agenti dell’Fbi che proveranno a convincerlo a liberare gli ostaggi. Secondo i media locali l’autore del sequestro è un uomo dall’accento britannico, ma non è ancora chiaro se sia armato e con cosa e se all’interno dell’edificio vi siano dei feriti. La Casa Bianca è stata informata e monitora l’evolversi della situazione. La cerimonia veniva trasmessa in diretta Facebook, quando l’uomo ha fatto irruzione sequestrando alcuni dei presenti. A quel punto la trasmissione online è stata interrotta e sul posto sono intervenute le forze speciali, insieme agli agenti dell’Fbi. Tutti i residenti nelle immediate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Ha preso indelle persone all’interno di unaa Colleyville, in, e adesso sta negoziando con le forse speciali della Swat e gli agenti dell’Fbi che proveranno a convincerlo a liberare gli ostaggi. Secondo i media locali l’autore del sequestro è undall’accento britannico, ma non è ancora chiaro se sia armato e con cosa e se all’interno dell’edificio vi siano dei feriti. La Casa Bianca è stata informata e monitora l’evolversi della situazione. La cerimonia veniva trasmessa in diretta Facebook, quando l’ha fattosequestrandodei. A quel punto la trasmissione online è stata interrotta e sul posto sono intervenute le forze speciali, insieme agli agenti dell’Fbi. Tutti i residenti nelle immediate ...

