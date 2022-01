Sci alpino, Dominik Paris punta alla Coppa del Mondo di discesa: mancano 4 gare, 3 sono favorevoli (Di sabato 15 gennaio 2022) Dominik Paris ha conquistato un bel terzo posto nella seconda discesa libera di Wengen ed è tornato in testa alla classifica della Coppa del Mondo di specialità. L’italiano svetta con 316 punti all’attivo e il vantaggio nei confronti degli avversari è davvero risicato: 11 lunghezze sul norvegese Aleksander Kilde e sullo svizzero Beat Feuz, 14 punti sull’austriaco Matthias Mayer, 31 sull’altro austriaco Vincent Kriechmayr e 40 sullo svizzero Marco Odermatt. L’altoatesino punta senza mezzi termine alla Sfera di Cristallo, ma regna l’equilibrio e la lotta è decisamente serrata: ci sono ben sei atleti raccolti in quaranta punti e non sarà facile avere la meglio su una concorrenza così qualificata. Si sono disputate sei ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022)ha conquistato un bel terzo posto nella secondalibera di Wengen ed è tornato in testaclassifica delladeldi specialità. L’italiano svetta con 316 punti all’attivo e il vantaggio nei confronti degli avversari è davvero risicato: 11 lunghezze sul norvegese Aleksander Kilde e sullo svizzero Beat Feuz, 14 punti sull’austriaco Matthias Mayer, 31 sull’altro austriaco Vincent Kriechmayr e 40 sullo svizzero Marco Odermatt. L’altoatesinosenza mezzi termineSfera di Cristallo, ma regna l’equilibrio e la lotta è decisamente serrata: ciben sei atleti raccolti in quaranta punti e non sarà facile avere la meglio su una concorrenza così qualificata. Sidisputate sei ...

