Sci alpino, Coppa del Mondo maschile: classifica generale aggiornata dopo discesa Wengen 2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) La classifica generale di Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022 aggiornata dopo la discesa di Wengen di sabato 15 gennaio 2022. Coppa sempre più tra le mani di Marco Odermatt, oggi quarto a due centesimi dal podio, vista anche la deludente prova di Kilde nella gara di oggi (settimo posto). Punti importanti per Paris che sale al sesto posto e per il vincitore di oggi Vincent Kriechmayr. Di seguito la classifica generale aggiornata. IL RACCONTO DELLA GARA LA classifica generale 1. Marco Odermatt (Sui) 1.075 punti 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 685 3. Matthias Mayer (Aut) ...

