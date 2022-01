Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “I no vax che invocano un nuovo Cln? Imbarazzanti, ma assenza di Cacciari è segnale positivo” (Di sabato 15 gennaio 2022) “La piazza no vax di Torino che ha invocato un nuovo comitato di liberazione? Imbarazzante. La cosa più bella di quella piazza è che era praticamente vuota e che mancavano sia Freccero che Cacciari“. Così Andrea Scanzi, conduttore del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda su Nove, ha commentato le parole dell’organizzatore, il giurista Ugo Mattei che sabato scorso ha lanciato il nuovo “comitato di liberazione nazionale” paragonando il governo Draghi al fascismo. “Se ci hai fatto caso, quando lui rivendica questo parallelismo, Draghi come il primo Mussolini, dicendo sono uguali e si può fare il paragone, addirittura il pubblico dice: “E’ peggio, è peggio”. – ha detto il giornalista – Cioè, loro sono convinti nella loro testa che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) “La piazza no vax di Torino che ha invocato uncomitato di liberazione? Imbarazzante. La cosa più bella di quella piazza è che era praticamente vuota e che mancavano sia Freccero che“. Così Andrea, conduttore del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda su, ha commentato le parole dell’organizzatore, il giurista Ugo Mattei che sabato scorso ha lanciato il“comitato di liberazione nazionale” paragonando il governo Draghi al fascismo. “Se ci hai fatto caso, quando lui rivendica questo parallelismo, Draghi come il primo Mussolini, dicendo sono uguali e si può fare il paragone, addirittura il pubblico dice: “E’ peggio, è peggio”. – ha detto il giornalista – Cioè, loro sono convinti nella loro testa che ...

Advertising

Surfiniae : RT @matteoc1951: Sto ascoltando Scanzi ad accordi e disaccordi, vorrebbe che i 50enni che non si vaccinano dovrebbero pagare una multa da 3… - Graziel69066979 : RT @matteoc1951: Sto ascoltando Scanzi ad accordi e disaccordi, vorrebbe che i 50enni che non si vaccinano dovrebbero pagare una multa da 3… - dukana2 : RT @matteoc1951: Sto ascoltando Scanzi ad accordi e disaccordi, vorrebbe che i 50enni che non si vaccinano dovrebbero pagare una multa da 3… - GiorgioAntonel1 : RT @matteoc1951: Sto ascoltando Scanzi ad accordi e disaccordi, vorrebbe che i 50enni che non si vaccinano dovrebbero pagare una multa da 3… - matteoc1951 : Sto ascoltando Scanzi ad accordi e disaccordi, vorrebbe che i 50enni che non si vaccinano dovrebbero pagare una mul… -