Quirinale: Mirabelli (Pd), 'c.destra mette a rischio governo e anche Draghi è fondamentale' (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Se il centrodestra mantiene e va avanti così come ha fatto, è impensabile che non possa riflettersi sulla tenuta del governo. Forse dobbiamo dirlo con forza". Lo ha detto Franco Mirabelli nel suo intervento alla riunione di gruppi e Direzione Pd. "Dobbiamo dire che c'è il rischio di compromettere lo sforzo di questo anno, l'alleanza ampia per sostenere un governo di emergenza -ha spiegato il senatore dem-. E credo che Letta con il patto di legislatura intenda questo, le ragioni di questo governo e di questa maggioranza sono tutte in campo, non sono esaurite, a partire dalla pandemia e dal Pnnr. Questa fase non ci consente di pensare a un cambio di maggioranza nè di governo o di forma del governo". Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Se il centromantiene e va avanti così come ha fatto, è impensabile che non possa riflettersi sulla tenuta del. Forse dobbiamo dirlo con forza". Lo ha detto Franconel suo intervento alla riunione di gruppi e Direzione Pd. "Dobbiamo dire che c'è ildi comprore lo sforzo di questo anno, l'alleanza ampia per sostenere undi emergenza -ha spiegato il senatore dem-. E credo che Letta con il patto di legislatura intenda questo, le ragioni di questoe di questa maggioranza sono tutte in campo, non sono esaurite, a partire dalla pandemia e dal Pnnr. Questa fase non ci consente di pensare a un cambio di maggioranza nè dio di forma del". Per ...

Advertising

Newsinunclick : Quirinale, Mirabelli: “No guerra a Berlusconi ma è divisivo, serve candidatura unitaria” - PoliticaNewsNow : Quirinale, Mirabelli: “No guerra a Berlusconi ma è divisivo, serve candidatura unitaria” - ADM_assdemxmi : Quirinale: Mirabelli (Pd), ‘Berlusconi divisivo, non può essere ipotesi sul tavolo’ - ADM_assdemxmi : Quirinale: Mirabelli (Pd), 'Berlusconi divisivo, non può essere ipotesi sul tavolo' - ADM_assdemxmi : Quirinale: Mirabelli (Pd), ‘Berlusconi divisivo, non può essere ipotesi sul tavolo’ -