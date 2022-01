Quirinale: Enrico Letta, presidente super partes, destra non ha alcuna priorità nella scelta (Di sabato 15 gennaio 2022) Lo dice al Pd Enrico Letta aprendo la direzione Pd sottolineando che la presidenza della Repubblica non è di proprietà del centrodestra L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 15 gennaio 2022) Lo dice al Pdaprendo la direzione Pd sottolineando che la presidenza della Repubblica non è di proprietà del centroL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Enrico Letta commenta l'indicazione di Silvio Berlusconi candidato al Quirinale per il centrodestra. 'Lo ripeto, il… - Agenzia_Ansa : La proposta del segretario del Pd Enrico Letta: un patto di legislatura per 'completarla nei tempi naturali' e un P… - La7tv : Il retroscena svelato da Enrico Letta a #dimartedi: 'Ho notizie di parlamentari del nostro gruppo che hanno ricevut… - FirenzePost : Quirinale: Enrico Letta, presidente super partes, destra non ha alcuna priorità nella scelta - LaVoceDiDiana : LETTA (Quale? Lo zio famoso o Enrico, lo stai sereno? Ah, ok… PD): il Quirinale non è di proprietà del Centrodestra… -