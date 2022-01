Manuel Bortuzzo stufo di Katia Ricciarelli: “Vai a letto e non scassare…” (Di sabato 15 gennaio 2022) Pensavamo che Manuel Bortuzzo avrebbe salutato tutto il pubblico dal Grande Fratello VIP 6 ieri, visto che da settimane ormai, continuano tutti a parlare del suo addio al reality di Canale 5. Manuel è praticamente “non pervenuto” nella casa del GF VIP, non si espone, non parla mai, ha smesso di interagire con tutti a parte con Lulù e questo è stato motivato dal fatto che presto avrebbe lasciato il gioco. E invece continua a restare in casa, mentre tutti lo attendono fuori…Il problema è che non sopporta più molti vipponi e ieri sera ha regalato un video, con una sua frase poco simpatica, nei confronti di Katia Ricciarelli. La cantante è sicuramente insopportabile, i vipponi del gruppo rivale non la tollerano; Manuel ha anche le sue ragioni per essere stufo di quello che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 15 gennaio 2022) Pensavamo cheavrebbe salutato tutto il pubblico dal Grande Fratello VIP 6 ieri, visto che da settimane ormai, continuano tutti a parlare del suo addio al reality di Canale 5.è praticamente “non pervenuto” nella casa del GF VIP, non si espone, non parla mai, ha smesso di interagire con tutti a parte con Lulù e questo è stato motivato dal fatto che presto avrebbe lasciato il gioco. E invece continua a restare in casa, mentre tutti lo attendono fuori…Il problema è che non sopporta più molti vipponi e ieri sera ha regalato un video, con una sua frase poco simpatica, nei confronti di. La cantante è sicuramente insopportabile, i vipponi del gruppo rivale non la tollerano;ha anche le sue ragioni per esseredi quello che ...

