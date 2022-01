LIVE Egitto-Guinea-Bissau 0-0, Coppa d’Africa in DIRETTA: Candé di punizione manda fuori! (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68? Tiro di Zizo che viene bloccato dal portiere. 66? Cross di Kamal lungo per Trezeguet. 64? Salah in ombra in questo inizio di secondo tempo. 62? Fuori Ambri, dentro Intima nella Guinea Bissau. 60? Molti giocatori offensivi in campo per l’Egitto che vuole assolutamente segnare. 58? Fuori Said e Mohamed, dentro Zizo e Trezeguet per l’Egitto. 56? Candé di punizione manda sopra la traversa da ottima posizione. 54? Dribbling di Cassamà, punizione dal limite per la Guinea Bissau. 52? Ammonito Elneny per un fallo a centrocampo, ma il fallo poteva anche essere da rosso per la pericolosità. 50? Mohamed di testa non trova la porta. 48? Dentro Monem e ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? Tiro di Zizo che viene bloccato dal portiere. 66? Cross di Kamal lungo per Trezeguet. 64? Salah in ombra in questo inizio di secondo tempo. 62? Fuori Ambri, dentro Intima nella. 60? Molti giocatori offensivi in campo per l’che vuole assolutamente segnare. 58? Fuori Said e Mohamed, dentro Zizo e Trezeguet per l’. 56?disopra la traversa da ottima posizione. 54? Dribbling di Cassamà,dal limite per la. 52? Ammonito Elneny per un fallo a centrocampo, ma il fallo poteva anche essere da rosso per la pericolosità. 50? Mohamed di testa non trova la porta. 48? Dentro Monem e ...

