Il graffitismo Dolce e Gabbana sfila nella FW 2022-23

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 16 gennaio 2022) Life&People.itriportano in auge la moda delcon delle vibes anni 90 che l’ultimata moda uomo Autunno Inverno-23 ha proposto. Assistere nuovamente allete dal vivo è un vero e proprio sogno, infatti i due stilisti decidono di organizzare l’evento in grande stile 20 giorni e 8.000 ore di lavoro, queste le tempistiche impiegate per mettere in atto lo show Una passerella di 30 metri realizzata con led wall sulla quale vengono proiettate grafiche psichedeliche con le iconiche iniziali DG. L’ex sala cinematografica Metropol completamente ristrutturata e ampliata diviene lo spazio polivalente di. Del fabbricato originale degli anni 40 rimane poco; per quest’occasione si illumina di luci ...