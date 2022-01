Caos ad Amici 21: 4 eliminazioni, spoiler e anticipazioni (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ stata registrata ieri una nuova puntata di Amici 21. Non mancano spoiler e anticipazioni di quello che vedremo in onda il 16 gennaio 2022 nella seconda puntata dell’anno del talent di canale 5. E’ stata una puntata ricca di colpi di scena visto che ben 4 allievi, hanno dovuto lasciare la scuola. Il serale si avvicina e come ha spiegato anche Rudy Zerbi in settimana ai suoi ragazzi ma non solo, è anche arrivato il momento di fare un primo bilancio sul percorso compiuto, per capire se davvero si merita di proseguire per ambire alla vittoria. E purtroppo non tutti gli allievi che sono entrati nella scuola avranno la possibilità di andare avanti. Ieri ad esempio, ben 4 alunni sono stati eliminati, per motivazioni diverse ed è stato proprio Zerbi a fare una vera e propria strage. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo con tutte ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ stata registrata ieri una nuova puntata di21. Non mancanodi quello che vedremo in onda il 16 gennaio 2022 nella seconda puntata dell’anno del talent di canale 5. E’ stata una puntata ricca di colpi di scena visto che ben 4 allievi, hanno dovuto lasciare la scuola. Il serale si avvicina e come ha spiegato anche Rudy Zerbi in settimana ai suoi ragazzi ma non solo, è anche arrivato il momento di fare un primo bilancio sul percorso compiuto, per capire se davvero si merita di proseguire per ambire alla vittoria. E purtroppo non tutti gli allievi che sono entrati nella scuola avranno la possibilità di andare avanti. Ieri ad esempio, ben 4 alunni sono stati eliminati, per motivazioni diverse ed è stato proprio Zerbi a fare una vera e propria strage. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo con tutte ...

