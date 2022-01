Bimba morta cadendo dal balcone | il patrigno | È stato un tragico gioco

(Di sabato 15 gennaio 2022) "Giocavo con Fatima sul. La lanciavo in aria e la riprendevo, con la mamma che ci guardava da sotto. Non so come sia potuto accadere...". Lo ha detto al gip Agostino Pasquariello, nel corso dell'interrogatorio di garanzia...

H3Y4NGEL : @stefansiaa ieri mentre ascoltavo la storia della bimba di 3 anni che è morta ci sono rimasta malissimo - EugenioCardi : RT @PieraBelfanti: #Salvini si vergogni; inaccettabile la sua strumentalizzazione di una disgrazia solo perché c'è di mezzo un marocchino a… - PieraBelfanti : #Salvini si vergogni; inaccettabile la sua strumentalizzazione di una disgrazia solo perché c'è di mezzo un marocch… - Giacomio_ : RT @autocostruttore: Bimba morta, il patrigno fermato al gip: 'La lanciavo in aria per gioco, mi è caduta' Sul terrazzo del 4° piano, ubria… - siciliafeed : 'Facevamo il gioco che le piaceva: essere lanciata e in aria e ripresa': così il 32enne dopo la morte della bimba d… -

Fatima èper uno stupido, tragico gioco. La piccola di soli tre anni stava giocando con il compagno ... Mohssine Azhar, il 32enne marocchino fermato per la morte dellache è precipitata nel ...Leggi Anchedi 3 annia Torino, il patrigno: 'La lanciavo in aria e la riprendevo. Non so come sia potuto accadere...' Le indagini per ricostruire la vicenda, coordinate dalla Procura di ...Eravamo sul balcone, io la lanciavo per aria e la riprendevo, stavamo solo giocando, non so come sia potuto accadere '. Lo ha detto Mohssine Azar , il 32enne fermato per l'omicidio della ...Bimba precipitata a Torino, parla il patrigno al gip. L’uomo, attuale compagno della mamma di Fatima, è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario nella forma del ...