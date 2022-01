Uomini e Donne: Maria De Filippi mette in crisi Gemma Galgani (Di venerdì 14 gennaio 2022) Uomini e Donne, Maria De Filippi mette in crisi Gemma Galgani: cosa è successo alla dama torinese dopo la sosta. Uomini e Donne, cosa è successo con la Galgani.Il dating show è ritornato in onda alla grande, tanto che in queste primissime puntate del 2022 ha già proposto la scelta di Roberta Giusti (uscita dal programma con Samuele) e l’annuncio del nuovo tronista, appunto l’ex-corteggiatore di Roberta Luca Salatino. Le novità non mancano però nemmeno per il trono over, dove Gemma ha liquidato in malo modo Leonardo per delle cose che ha scoperto su di lui; in studio, la dama torinese viene messa in difficoltà dalla stessa De Filippi. Ecco cosa è ... Leggi su formatonews (Di venerdì 14 gennaio 2022)Dein: cosa è successo alla dama torinese dopo la sosta., cosa è successo con la.Il dating show è ritornato in onda alla grande, tanto che in queste primissime puntate del 2022 ha già proposto la scelta di Roberta Giusti (uscita dal programma con Samuele) e l’annuncio del nuovo tronista, appunto l’ex-corteggiatore di Roberta Luca Salatino. Le novità non mancano però nemmeno per il trono over, doveha liquidato in malo modo Leonardo per delle cose che ha scoperto su di lui; in studio, la dama torinese viene messa in difficoltà dalla stessa De. Ecco cosa è ...

