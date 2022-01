Tutto lo stile di Margrethe di Danimarca, la regina più cool del reame, da 50 anni sul trono (Di venerdì 14 gennaio 2022) La sovrana danese festeggia oggi il suo golden jubilee. Colori accesi, fantasie floreali, tessuti pregiati e tanti cappellini: ecco gli ingredienti del guardaroba senza via di mezzo di una regnante unica nel suo genere Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 gennaio 2022) La sovrana danese festeggia oggi il suo golden jubilee. Colori accesi, fantasie floreali, tessuti pregiati e tanti cappellini: ecco gli ingredienti del guardaroba senza via di mezzo di una regnante unica nel suo genere

Advertising

LucaCisternino1 : RT @TIM_vision: Capelli al vento, barba selvaggia e vestaglia della nonna. Per Henry e Drugo lo stile è tutto, voi quale look preferite?… - GinGin_Tonic : E comunque hanno uno stile sti ragazzi che davvero, modelli di tutto il mondo spostatevi - Blu_di_Russia : @fabrizioparati No, e non solo su smartphone: non riesco proprio a leggere libri in digitale o, peggio, audiolibri.… - missingsmth : @BlueBandit_16 No, io adesso voglio una cosa tipo lui nascosto o espatriato per non correre rischi e poi il ritorno… - ravenosh_ : Miodio anche il visual art è così centrato si vede proprio come sta costruendo il progetto a tutto tondo che compre… -