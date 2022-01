Radio Date: “That Memory”, il nuovo brano di Andrea, entra in rotazione radiofonica (Di venerdì 14 gennaio 2022) Oggi, venerdì 14 gennaio, su YouTube è uscito il videoclip ufficiale di “That Memory”. Il brano è il secondo estratto del nuovo album di Andrea Pimpini. “That Memory è una canzone che ho scritto per ricordare un viaggio che ho fatto in Islanda. Una vacanza che resterà impressa per sempre nei miei ricordi e ora, grazie a questa canzone, anche sul web. Il videoclip è un video-racconto del viaggio e quindi della canzone”. All’estero, sono già molte le Radio che stanno trasmettendo “That Memory”. Un trend positivo che segue il successo riscosso nel 2021, quando Billboard ha inserito Andrea al vertice di una delle sue classifiche per ben 3 settimane di fila! “La scelta di pubblicare brani in lingua ... Leggi su thegametv (Di venerdì 14 gennaio 2022) Oggi, venerdì 14 gennaio, su YouTube è uscito il videoclip ufficiale di “”. Ilè il secondo estratto delalbum diPimpini. “è una canzone che ho scritto per ricordare un viaggio che ho fatto in Islanda. Una vacanza che resterà impressa per sempre nei miei ricordi e ora, grazie a questa canzone, anche sul web. Il videoclip è un video-racconto del viaggio e quindi della canzone”. All’estero, sono già molte leche stanno trasmettendo “”. Un trend positivo che segue il successo riscosso nel 2021, quando Billboard ha inseritoal vertice di una delle sue classifiche per ben 3 settimane di fila! “La scelta di pubblicare brani in lingua ...

