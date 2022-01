Pallanuoto, Euro Cup 2022: Telimar-Ortigia 10-0 a tavolino. Arrivata la decisione della LEN (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mercoledì 12 gennaio non si era giocata la semifinale d’andata dell’Euro Cup 2021-2022 di Pallanuoto tutta siciliana tra Telimar e CC Ortigia a causa dei troppi casi Covid tra gli aretusei, impossibilitati a recarsi a Palermo. La LEN aveva deciso di sospende la decisione sul derby italiano. La decisione è stata comunicata questa mattina dalla LEN, che ha assegnato la vittoria a tavolino per 10-0 al Telimar Palermo. Questa la decisione della LEN: “I funzionari della LEN hanno esaminato i documenti presentati in occasione dell’andata della semifinale di Euro Cup tra Telimar Palermo (ITA) e CC Ortigia (ITA), sospesa a ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mercoledì 12 gennaio non si era giocata la semifinale d’andata dell’Cup 2021-ditutta siciliana trae CCa causa dei troppi casi Covid tra gli aretusei, impossibilitati a recarsi a Palermo. La LEN aveva deciso di sospende lasul derby italiano. Laè stata comunicata questa mattina dalla LEN, che ha assegnato la vittoria aper 10-0 alPalermo. Questa laLEN: “I funzionariLEN hanno esaminato i documenti presentati in occasione dell’andatasemifinale diCup traPalermo (ITA) e CC(ITA), sospesa a ...

