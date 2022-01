No, secondo i Cdc «oltre il 75% dei decessi per Covid» non erano persone già malate (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’11 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «il direttore del Cdc Rochelle Walensky ha riconosciuto che oltre il 75% dei decessi per Covid erano di persone “che avevano almeno quattro comorbidità” e che “non stavano per nulla bene”». La dichiarazione sarebbe avvenuta «durante un’apparizione in Good Morning America». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. La direttrice dei Centers for disease control (Cdc) – l’agenzia di salute pubblica statunitense – Rochelle Walensky è intervenuta lo scorso 7 gennaio alla trasmissione Good Morning America ??dell’emittente televisiva Abc, come si può verificare qui. Al minuto 2:32 la giornalista chiede alla direttrice di «un nuovo studio che mostra quanto bene i vaccini stiano ... Leggi su facta.news (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’11 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «il direttore del Cdc Rochelle Walensky ha riconosciuto cheil 75% deiperdi“che avevano almeno quattro comorbidità” e che “non stavano per nulla bene”». La dichiarazione sarebbe avvenuta «durante un’apparizione in Good Morning America». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. La direttrice dei Centers for disease control (Cdc) – l’agenzia di salute pubblica statunitense – Rochelle Walensky è intervenuta lo scorso 7 gennaio alla trasmissione Good Morning America ??dell’emittente televisiva Abc, come si può verificare qui. Al minuto 2:32 la giornalista chiede alla direttrice di «un nuovo studio che mostra quanto bene i vaccini stiano ...

