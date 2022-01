LIVE Sci alpino, Seconda Prova Zauchensee in DIRETTA: Sofia Goggia studia le ultime linee per la discesa (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle gare di Zauchensee – La cronaca della prima Prova di ieri – La classifica di Coppa del Mondo Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda, ed ultima, Prova della discesa libera di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021-2022. Dopo l’esordio di ieri sulla pista austriaca, oggi si torna in azione per un allenamento che permetterà alle protagoniste della velocità di conoscere al meglio la pista denominata Kälberloch. Grande attenzione, come sempre, per la nostra Sofia Goggia che dovrà sfruttare al massimo le due gare veloci in programma nel corso di ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma delle gare di– La cronaca della primadi ieri – La classifica di Coppa del Mondo Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella, ed ultima,dellalibera di, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci2021-2022. Dopo l’esordio di ieri sulla pista austriaca, oggi si torna in azione per un allenamento che permetterà alle protagoniste della velocità di conoscere al meglio la pista denominata Kälberloch. Grande attenzione, come sempre, per la nostrache dovrà sfruttare al massimo le due gare veloci in programma nel corso di ...

Advertising

infoitsport : LIVE – Sci alpino, SUPER-G MASCHILE Wengen 2022: AGGIORNAMENTI in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2022 in DIRETTA: decima vittoria per Marco Odermatt. 7° Paris, 8° Innerhofer - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Sci Nell'inedito #SuperG di #Wengen ennesimo successo per Marc #Odermatt, che precede #Kilde e… - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: LIVE Super G Wengen, inizia il lungo fine settimana sulla Lauberhorn - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Super G #Wengen 2022, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine -