Kanye West prende a pugni un fan, indagato per percosse (Di venerdì 14 gennaio 2022) Guai con la legge per Kanye West, che è stato denunciato e indagato per percosse. Il rapper, il cui nome ora è Ye, avrebbe infatti preso a spintoni e pugni un fan che gli ha chiesto un autografo fuori ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022) Guai con la legge per, che è stato denunciato eper. Il rapper, il cui nome ora è Ye, avrebbe infatti preso a spintoni eun fan che gli ha chiesto un autografo fuori ...

Advertising

NetflixIT : Segui Kanye West nel suo percorso di formazione lungo oltre vent'anni. L'evento globale di tre settimane unico nel… - fckngquarantine : RT @nogoldencrime: l’esibizione al coachella me la aspetto da kanye west che ha la merd* nella testa. non me la aspetto da harry styles o b… - DonnaGlamour : Kanye West indagato per percosse contro i fan - statodelsud : Kanye West accusato di aver picchiato un fan in una rissa a Los Angeles: indagine in corso - Pino__Merola : Kanye West accusato di aver picchiato un fan in una rissa a Los Angeles: indagine in corso -