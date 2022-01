Juventus, scelto il dopo-Dybala: Allegri euforico, è fortissimo (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Juventus, dopo le dichiarazioni sul rinnovo di Dybala, si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata. scelto il bomber. La sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter non è stata la notizia peggiore per la Juventus in questi giorni; dall’Argentina, infatti, è arrivata l’indiscrezione che vorrebbe Dybala via da Torino al termine di questa stagione. LA Joya, dopo un lungo tira e molla, avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. Decisione che, se confermata, priverebbe Allegri del giocatore più forte della rosa; il dieci bianconero, al netto dei continui problemi fisici, ha una qualità tecnica superiore alla media e la sua cessione rischierebbe di rallentare il ritorno della ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lale dichiarazioni sul rinnovo di, si sta già muovendo per non farsi trovare impreparata.il bomber. La sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter non è stata la notizia peggiore per lain questi giorni; dall’Argentina, infatti, è arrivata l’indiscrezione che vorrebbevia da Torino al termine di questa stagione. LA Joya,un lungo tira e molla, avrebbe deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. Decisione che, se confermata, priverebbedel giocatore più forte della rosa; il dieci bianconero, al netto dei continui problemi fisici, ha una qualità tecnica superiore alla media e la sua cessione rischierebbe di rallentare il ritorno della ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus scelto Juventus - Udinese si gioca, Cioffi: 'Situazione surreale, ma daremo il massimo' Ci aspettiamo una Juventus arrabbiata per la sconfitta in Supercoppa, che partirà forte e che ... È una promessa del calcio europeo, è un giocatore che se è stato scelto dall'Udinese ha un grande ...

Juventus, Cherubini ha scelto l'attaccante: incontro in agenda ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ultime mercato Juve: Cherubini ha scelto l'attaccante per la prossima stagione. Incontro in agenda per il dirigente bianconero La Juventus ha in mente il nome per l'attacco. Il Ds Cherubini ha in programma un incontro con il Sassuolo ...

Ultime mercato Juve: Cherubini ha scelto l'attaccante. Incontro in agenda Juventus News 24 Juventus, da Szczesny e Chiellini a Morata e Dybala: dubbi e certezze di formazione “Danilo non è ancora a disposizione, Bonucci ha avuto un risentimento nell’allenamento di ieri e lo rivedremo dopo la sosta“, ha annunciato oggi Max Allegri in conferenza. L’allenatore della Juve ha s ...

QUI UDINESE - Cioffi: "Troveremo una Juventus arrabbiata, partirà subito forte" Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha presentato la gara contro la Juventus in conferenza stampa. Di seguito le sue parole. Mister, si ritorna in campo ed è tempo di un altro ...

