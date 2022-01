Fontana | la Lombardia resta in zona gialla

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “Lainanche la prossima settimana”. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio, nel giorno in cui si riunisce la cabina di regia di Ministero e Iss per monitorare i dati settimanali dell’andamento epidemiologico del Covid-19. “Uno dei tre parametri previsti per il passaggio di(quello delle terapie intensive, ndr) è ancora sotto la soglia di allarme. Stiamo assistendo da giorni a una riduzione del numero dei contagiati e questo ci fa ben sperare. La variante Omicron è nuova e ancora in fase di studio, vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni”. Sulla possibilità di non inserire i positivi asintomatici nel computo dei ricoverati il presidenteha precisato: “La ...

