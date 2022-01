Damiano dei Maneskin in crisi con Giorgia Soleri? Lo sfogo: 'Non sono un giocattolo' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Damiano David dei si sfoga su Twitter contro il gossip che negli ultimi giorni Il frontman della band romana, che ha appena compiuto 23 anni, ha rotto il silenzio e deciso di rispondere alle voci ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 gennaio 2022)David dei si sfoga su Twitter contro il gossip che negli ultimi giorni Il frontman della band romana, che ha appena compiuto 23 anni, ha rotto il silenzio e deciso di rispondere alle voci ...

Advertising

VanityFairIt : Tanti auguri a Damiano David, esplosivo cantante dei Maneskin. E a tutti i #Capricorno nati oggi. Come andrà la vos… - Gazzetta_it : Roma, pure Damiano dei Maneskin arrabbiato con l'arbitro: 'In promozione!' - GoldNaty2 : @daviddamiano99 Ma ha ragione! La gente non capisce che anche i personaggi noti, le star, in generale, SONO UMANI,… - damiano_toppi : RT @MinervaMcGrani1: Scusate ma io non capisco tutto questo odio dei provax nei confronti dei #novax …perché se io vengo truffata mi incazz… - giacomo_damiano : @GianricoCarof Però un giudice ha stabilito che era regolare, ora con questa cosa dei poteri speciali.... Mi pare p… -