Cura dei bambini e degli anziani, lotta alla povertà, assistenza alle persone con disabilità, ricerca scientifica. Un ritorno alla grande per gli appuntamenti alla Scala che coniugano musica classica e no profit

La musica di nuovo a fianco del non profit milanese per la ripartenza dell'undicesima stagione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala. Il pubblico potrà finalmente tornare ad assistere alle prove dei concerti al Teatro alla Scala a prezzi contenuti, contribuendo allo stesso tempo a importanti cause sociali.

Tornano le Prove Aperte della Scala

Si parte domenica 23 gennaio con la prova inaugurale diretta da Riccardo Chailly che celebrerà un nuovo inizio per il ciclo benefico

