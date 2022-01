Confcommercio Lombardia: “Città svuotate, quasi un lockdown, è allarme consumi” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Necessari altri ristori, moratorie creditizie e un nuovo ciclo di cassa integrazione a cominciare dai settori più colpiti Città lombarde semivuote e consumi in forte calo nella prima settimana di rientro dopo le festività. A lanciare l’allarme è Confcommercio Lombardia. “E’ sotto gli occhi di tutti, le Città sono come svuotate, e i consumi sono in fortissimo calo in tutti i settori” afferma Carlo Massoletti, vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia. “Il rientro dalle festività per tanti imprenditori ha portato ad un drastico rallentamento della propria attività, evidentemente a causa dell’impennata dei contagi, ma anche alla ripresa diffusa dello smart working. Siamo, purtroppo, tornati in una situazione ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 14 gennaio 2022) Necessari altri ristori, moratorie creditizie e un nuovo ciclo di cassa integrazione a cominciare dai settori più colpitilombarde semivuote ein forte calo nella prima settimana di rientro dopo le festività. A lanciare l’. “E’ sotto gli occhi di tutti, lesono come, e isono in fortissimo calo in tutti i settori” afferma Carlo Massoletti, vicepresidente vicario di. “Il rientro dalle festività per tanti imprenditori ha portato ad un drastico rallentamento della propria attività, evidentemente a causa dell’impennata dei contagi, ma anche alla ripresa diffusa dello smart working. Siamo, purtroppo, tornati in una situazione ...

