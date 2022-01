Belen e Antonino, favola d’amore al capolinea. Ma lui non si è arreso (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ormai è chiaro a tutti che la storia d’amore tra Belen e Antonino Spinalbese sia al capolinea: sebbene non ci sia mai stata né una conferma né una smentita da parte dei diretti interessati, la coppia sta attraversando un momento decisamente complicato. Non si conoscono i motivi della loro separazione e i due sembrano essere sempre più lontani, ma, stando alle ultime indiscrezioni su di loro, qualcosa potrebbe presto cambiare. Belen Rodriguez, Antonino non si arrende Belen Rodriguez non riesce proprio a raggiungere quella felicità a cui tanto aspira: l’amore di Spinalbese sembrava finalmente aver portato una ventata d’aria fresca nella vita della bella argentina, che non desiderava altro che una relazione che le regalasse un po’ di serenità. Invece, a sei mesi dalla ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ormai è chiaro a tutti che la storiatraSpinalbese sia al: sebbene non ci sia mai stata né una conferma né una smentita da parte dei diretti interessati, la coppia sta attraversando un momento decisamente complicato. Non si conoscono i motivi della loro separazione e i due sembrano essere sempre più lontani, ma, stando alle ultime indiscrezioni su di loro, qualcosa potrebbe presto cambiare.Rodriguez,non si arrendeRodriguez non riesce proprio a raggiungere quella felicità a cui tanto aspira: l’amore di Spinalbese sembrava finalmente aver portato una ventata d’aria fresca nella vita della bella argentina, che non desiderava altro che una relazione che le regalasse un po’ di serenità. Invece, a sei mesi dalla ...

