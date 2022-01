Stasera ritorna su Sky Masterchef con un’eliminazione | tutte le anticipazioni

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 13 gennaio 2022)con una nuova puntata in esterna su Sky e Now tv alle 21:15. Se nella scorsa puntata abbiamo visto gareggiare i concorrenti all’interno della cucina del talent cooking, tra miele e preparazioni tecniche; questa volta sial vecchio format con le esterne.puntata didel 13 gennaio 2022 Bruno Barbieri, Sergio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo porteranno i concorrenti nella Val di Sole, tra le montagne del Trentino. Qui si ritroveranno a disputare una prova a squadre difficilissima, il cui tema sarà il “Fieno”. Dovranno riuscire a realizzare un pasto con portate a base di quest’elemento. Solo una squadra trionferà in maniera schiacciante sull’altra, peggio di come andò la prima esterna. Questa puntata di ...