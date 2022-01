Serie A | l’assemblea di Lega soddisfatta per il nuovo protocollo Dal Pino | “E’ la strada giusta”

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “La direzione intrapresa è quella, ci attendiamo che anche il CTS abbracci la nostra visione per uniformare centralmente le decisioni delle Asl territoriali ed arrivare nel più breve tempo possibile a un chiaro quadro applicativo”. Queste le parole del presidente dellaA, Paolo Dal, al termine delche ha ratificato ilper la gestione del Covid, anche se servirà ancora il parere vincolante del CTS che arriverà domani. In assemblea disi è parlato di altre cose. Tra queste, la solidarietà ad Agnelli per gli striscioni offensivi a San Siro in Supercoppa Italiana e i diritti televisivi per l’Area Mena per i quali sono state ritenute non congrue le offerte finora ricevute SportFace.