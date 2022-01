Samsung Galaxy S22 farà esordire Exynos 2200, parola del produttore (Di giovedì 13 gennaio 2022) Samsung ha reso noto che la CPU Exynos 2200 sarà presentata ufficialmente insieme alla serie Samsung Galaxy S22. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha reso noto che la CPUsarà presentata ufficialmente insieme alla serieS22. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

telefoninonet : Samsung Galaxy S21 FE: una colorazione ESCLUSIVA, ma non da noi - SoloOfferte_ : AUKEY Supporto Auto Smartphone Magnetico Universale ( Garanzia a Vita ) Porta Cellulare Auto per iPhone 7/ 6 / 6s /… - tech_shout : OnePlus 10 Pro vs Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 13 vs Xiaomi Mi 11 Ultra: Price, Specs Comparison - Whitestone_DE : RT @WhitestoneEU: Whitestone Dome [1SET 3 PEZ] per Samsung Galaxy Z Fold 3 Premium Film Screen Protector Anti-shock, HD trasparente, auto-g… - utentegoogle12 : RT @vadoaberlino: @sarafra21 @GIORGIOMALAVOL1 @AlexGiudetti Funziona anche senza app ma bisogna avere dei vecchi cellulari. Io ho notato st… -