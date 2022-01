Regno Unito | i contagi scendono | in una settimana -13% L’epidemiologo | “Siamo forse il Paese più vicino alla fine della pandemia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Six Nations andrà avanti, gli stadi di calcio resteranno aperti e gli eventi all’aperto potranno riempirsi senza limitazioni numeriche. Così da lunedì la Scozia comincia a stralciare gradualmente le misure anti-Covid che aveva attivato dal giorno di Santo Stefano per arginare l’ondata Omicron. La variante è ancora molto presente in Galles che non allenterà le restrizioni almeno finoprossima, ma in generale ilnelle ore scorse ha registrato un nuovo calo di: 120.821 nuovi casi, che non comprendono le reinfezioni ma sono comunque dimezzati rispetto a martedì. Il datole (1.103.660 casi) su tutto ilè sceso del 13% , con una media di 237 morti mentre negli ospedali britannici restano circa 20.000 ...