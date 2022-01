Paolo Del Debbio: “Spero che resti Mattarella, Berlusconi non so quante chances abbia. Il mio programma? Mi rispecchia” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Francamente non so davvero quante chances ha Silvio Berlusconi, io so che per l’Italia più si mantiene la situazione attuale e meglio è. All’elezione dedicherò lo spazio che si merita e che non sarà certamente poco. Io spererei che restasse Mattarella“, parola di Paolo Del Debbio. Tra i promotori di Forza Italia nel 1994, giornalista e da anni volto dell’informazione Mediaset, ora alla guida del talk show “Dritto e rovescio”. Non solo il desiderio di un bis di Sergio Mattarella al Quirinale ma anche la riconferma di Draghi a Palazzo Chigi: “Mario Draghi a mio parere deve restare Presidente del consiglio perché altrimenti avremo problemi grossi sui mercati internazionali. Quindi la scelta del prossimo Presidente della Repubblica, pur nella sua importanza ovviamente, da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Francamente non so davveroha Silvio, io so che per l’Italia più si mantiene la situazione attuale e meglio è. All’elezione dedicherò lo spazio che si merita e che non sarà certamente poco. Io spererei che restasse“, parola diDel. Tra i promotori di Forza Italia nel 1994, giornalista e da anni volto dell’informazione Mediaset, ora alla guida del talk show “Dritto e rovescio”. Non solo il desiderio di un bis di Sergioal Quirinale ma anche la riconferma di Draghi a Palazzo Chigi: “Mario Draghi a mio parere deve restare Presidente del consiglio perché altrimenti avremo problemi grossi sui mercati internazionali. Quindi la scelta del prossimo Presidente della Repubblica, pur nella sua importanza ovviamente, da ...

