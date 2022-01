Nadal non molla: "Giocherò fino a quando avrò passione" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nonostante i più frequenti acciacchi, lo spagnolo Rafa Nadal non intende smettere anche se nulla è per sempre Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nonostante i più frequenti acciacchi, lo spagnolo Rafanon intende smettere anche se nulla è per sempre

Advertising

FBiasin : #Nadal: '#Diokovic? L'unica cosa chiara per me è che se sei vaccinato, puoi giocare agli #AustralianOpen e ovunque.… - Eurosport_IT : Caso Djokovic? Rafa Nadal dice la sua ????????? Scopri di più: - fanpage : Caso #Djokovic, Rafa Nadal attacca il tennista serbo sottolineando l'importanza dei vaccini - Laura45770337 : @confundustria Che PARAGONE A CAZZO! Sai che.. hanno la stessa valenza ! Ma vai al diavolo! Non sai nulla di novak.… - Laura45770337 : RT @fiona64125908: @Laura45770337 @confundustria Ma chi dice a te che è entrato da positivo? Mi pare che il buon Nole ci abbia messo anche… -