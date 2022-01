Maria De Filippi furiosa: lo caccia dallo studio e poi esce (Di giovedì 13 gennaio 2022) Maria De Filippi completamente inferocita contro un concorrente. La conduttrice lo costringe ad abbandonare il programma. Ecco che cosa è successo. In questi venticinque anni in cui è stata una grande protagonista della televisione, siamo stati sempre abituati ad un’immagine di Maria De Filippi sobria e composta. Anche per questo è stata definita da sempre la “signora della tv” e anche la “regina della tv”. Tuttavia, esattamente come tutte le persone, anche lei è colta dai nervi. Nonostante sia sempre tranquilla, pacata e paziente con tutti, è capitato più di una volta che la conduttrice ha perso le staffe, arrabbiandosi con concorrenti e personaggi che partecipano ai suoi programmi televisivi. Tra le sfuriate memorabili della De Filippi ci sono quelle a Uomini e Donne. Ma alcuni ... Leggi su chenews (Di giovedì 13 gennaio 2022)Decompletamente inferocita contro un concorrente. La conduttrice lo costringe ad abbandonare il programma. Ecco che cosa è successo. In questi venticinque anni in cui è stata una grande protagonista della televisione, siamo stati sempre abituati ad un’immagine diDesobria e composta. Anche per questo è stata definita da sempre la “signora della tv” e anche la “regina della tv”. Tuttavia, esattamente come tutte le persone, anche lei è colta dai nervi. Nonostante sia sempre tranquilla, pacata e paziente con tutti, è capitato più di una volta che la conduttrice ha perso le staffe, arrabbiandosi con concorrenti e personaggi che partecipano ai suoi programmi televisivi. Tra le sfuriate memorabili della Deci sono quelle a Uomini e Donne. Ma alcuni ...

Advertising

IlContiAndrea : Sul palco del Teatro Ariston appariranno anche Maria De Filippi, Elodie e Frida Bollani a #Sanremo2022 per lanciare… - rrromances : VA AVANTI DA 22 ANNI…? ma maria de filippi non se stanca - sara_zen11 : RT @M0NIETTA: ?? C’è Posta per Te, ospite nella prossima puntata #CanYaman. L'attore turco torna alla corte di Maria De Filippi a distanza d… - despina71172 : RT @M0NIETTA: ?? C’è Posta per Te, ospite nella prossima puntata #CanYaman. L'attore turco torna alla corte di Maria De Filippi a distanza d… - ringomoptop : ????????ESAME DOMANI???????? ho bisogno di retweetare quanti più magic cat, magic mattarella, magic maria de filippi e altra roba possibile -