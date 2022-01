I tanti no per Draghi al Colle, così la corsa del premier verso il Quirinale s’è frenata (Di giovedì 13 gennaio 2022) Solo Meloni è a favore. Per Conte e Letta pesa l’incognita Berlusconi. Salvini cerca un presidente di destra ma attende un segnale dal premier Leggi su lastampa (Di giovedì 13 gennaio 2022) Solo Meloni è a favore. Per Conte e Letta pesa l’incognita Berlusconi. Salvini cerca un presidente di destra ma attende un segnale dal

Advertising

team_world : C'è un ragazzo - o meglio, un uomo - che oggi compie 29 anni. Che ci ha conquistato con la sua Voce, la sua dolcezz… - AlexBazzaro : Un grazie a chi da mesi ha dato voce a tanti a cui senza colpa era stata tolta. Il modo migliore per dirlo:… - raffaellapaita : Fino all’ultimo giorno, piazza per piazza, @ItaliaViva è in campo per un’alternativa riformista al matrimonio PD-M5… - babbalei26 : RT @Lu9593: tanti auguri a te, tanti auguri alla Marti, grazie per esserci sempre stata per la nostra Giuli. non vedo l’ora di rivedervi as… - giovmolina : RT @GuidoMattioni: Un Paese in cui milioni di persone sono affette da una grave patologia che li induce a considerare 'giornalisti' gente c… -