Fiorentina, Vlahovic: «Futuro? Conta solo il Napoli, vogliamo passare» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara contro il Napoli Dusan Vlahovic, ai microfoni di Mediaset, ha parlato prima di Napoli-Fiorentina. Napoli – «Ogni partita è importante, pensiamo solo a oggi e non a cosa è successo. Quello che è successo con il Torino è archiviato ed è passato, oggi vogliamo dare tutti noi stessi e provare a vincere contro una grande squadra con ottimi giocatori. Siamo venuti qui per passare il turno». Futuro – «Siamo venuti a giocare, Conta solo questo al momento. Le altre cose non ci devono preoccupare». POST TORINO – «Sempre difficile parlare nello spogliatoio dopo la partita. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dusan, attaccante della, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara contro ilDusan, ai microfoni di Mediaset, ha parlato prima di– «Ogni partita è importante, pensiamoa oggi e non a cosa è successo. Quello che è successo con il Torino è archiviato ed è passato, oggidare tutti noi stessi e provare a vincere contro una grande squadra con ottimi giocatori. Siamo venuti qui peril turno».– «Siamo venuti a giocare,questo al momento. Le altre cose non ci devono preoccupare». POST TORINO – «Sempre difficile parlare nello spogliatoio dopo la partita. ...

Advertising

ItaliaViva : È più plausibile che io possa giocare al posto di Vlahovic come centravanti della Fiorentina che non che Di Maio fa… - TUTTOJUVE_COM : Fiorentina, Barone: 'Vlahovic dica pubblicam,ente cosa vuole fare, per ora nessuna offerta' - qn_lanazione : #Fiorentina, #Barone: 'Ho chiesto a #Vlahovic di dirci cosa vuol fare' - pr1malscream : Si parla sempre troppo di Vlahovic e troppo poco della Fiorentina e dei suoi di interessi - sportli26181512 : LIVE Napoli-Fiorentina 0-0: Tuanzebe in campo dal 1' contro Vlahovic -