Ciriaco De Mita ricevuto da Papa Francesco (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'ex segretario della Dc ed ex presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, è stato ricevuto questa mattina, alle 11, da Papa Francesco. Al centro del colloquio le questioni di politica internazionale, con particolare riferimento all'evoluzione dei processi democratici nel mondo, fino ad arrivare ad un approfondimento di temi legati maggiormente all'Europa e all'Italia. Durante il faccia a faccia il Pontefice e De Mita hanno avuto modo di scambiarsi aneddoti personali relativi ai rispettivi percorsi religiosi, politici e umani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

